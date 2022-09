Incidenti stradali: Tragedia sulla P257 giovane centauro 17enne morto ad Amantea

Incidenti stradali: Tragedia sulla P257 17enne morto ad Amantea. Era alla guida di una moto che é finita in una scarpata

AMANTEA, 26 LUG - Un ragazzo di 17 anni é morto in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 257 che da Amantea porta al vicino comune di Lago.

Il giovane era alla guida di una moto di cui ad un certo punto, per cause in corso d'accertamento, ha perso il controllo, finendo in una scarpata. La morte del diciassettenne é stata istantanea. Sul luogo dell'incidente sono sopraggiunti il personale del 118 ed i carabinieri, che hanno avviato indagini per accertare la dinamica.