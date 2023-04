Inizia il Draft NFL: L'Italia Fa il Tifo per Baldonado!

La National Football League andrà in scena nella notte italiana con quello che, dopo il Super Bowl, è l’evento più seguito dagli appassionati di football americano di tutto il mondo, ovvero il “Draft”, il processo di selezione dei migliori giocatori provenienti dalle università americane da parte delle franchigie della NFL. Giunto all’88^ edizione, l’NFL Draft si svolgerà quest’anno a Kansas City, in Missouri e, per la priva volta nella storia, ci sarà anche un giocatore italiano tra i prospetti selezionabili e sotto stretta osservazione: Habbakkuk Baldonado.

A dispetto del nome, “Habba”, come lo chiamano gli amici, è italianissimo, nato e cresciuto a Roma da mamma italiana e padre caraibico, ed è proprio nella Capitale che ha mosso i primi passi sul gridiron, militando tra le fila dei Ducks Lazio e anche della nostra Nazionale giovanile, prima di trasferirsi in Florida per l’ultimo anno di liceo. Qui si fa subito notare per le sue doti fisiche e tecniche, colleziona riconoscimenti e statistiche di rilievo e finisce nel mirino di diversi college, che fanno a gara per accaparrarselo. Alla fine, Habba sceglie Pittsburgh e qui completerà il suo percorso di studi e la sua preparazione sportiva, superando ogni ostacolo, infortuni e Covid inclusi.

Ventitre anni, 196 cm di altezza per 119 kg di peso, Habba gioca in difesa, come Defensive End (o “edge rusher”, come la moderna terminologia tecnica lo identifica) e, secondo le previsioni (e le aspettative) potrebbe essere selezionato dal terzo giro in avanti….

Per seguire il Draft in modo completo e dettagliato, vi rimandiamo ad Huddle Magazine, preziosissimo Media Partner della Fidaf che coprirà l’evento da ogni angolazione. Sul loro sito (https://www.huddle.org) troverete le schede tecniche di una cinquantina di prospetti, oltre a due ‘mock draft’, le previsioni di scelta del primo giro. E poi, questa notte, gli amici di Huddle saranno LIVE con un podcast per non perdere neanche un minuto del Day 1: https://www.spreaker.com/show/podcast-verso-il-draft.

A Kansas City, invece, per DAZN (e la Fidaf!) ci sarà Nausicaa Dell’Orto e non mancheranno le sorprese sul nostro account Instagram: @Fidaf_

Il football americano made in Italy potrebbe essere ad un nuovo, grandissimo appuntamento con la storia…