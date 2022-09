Inter ancora vittoriosa. Lukaku e Hackimi stendono il Bologna

MILANO, 5 DICEMBRE 2020- L'Inter di Lukaku vince 3-1 e va a meno due dal Milan. La squadra di Antonio Conte va in vantaggio con Romelu Lukaku che di sinistro batte Skorupski e va ad esultare verso la panchina. Mihajlovic si arrabbia ma subito i suoi provano a riversarsi nella metà campo avversaria, rendendosi molto pericolosi con Barrow e Soriano. L'Inter spinge e arriva senza problemi nei pressi dell'area di rigore e dopo poco trova un gran gol con il terzino Hackimi. Il Bologna subisce il colpo e perde le distanze tra i reparti, innervosendosi anche davanti al buon palleggio dei nerazzurri. Conte chiede ai suoi di dosare le forze e di attendere la squadra di Mihajlovic per ripartire in velocità con le sgroppate di Sanchez e Hackimi. Proprio da una discesa con slalom arriva un altro pericolo per la difesa del Bologna.

Poco dopo i felsinei accorciano le distanze con una bella giocata che sorprende la retroguardia nerazzurra. Handanovic è battuto. Ma l'Inter ottiene il gol del definitivo 3-1 ancora con Hackimi, autore di una doppietta e in grande spolvero. La squadra di Conte nel finale dà spazio ad altri, facendo rifiatare Lukaku. In attesa di sapere cosa succederà nell'ultimo match di Champions League, Conte si porta a soli due punti dal Milan di Pioli, che domani sarà impegnato in quel di Marassi. I rossoneri ancora orfani di Ibra e senza il perno della difesa Simon Kjaer, dovranno rispondere ai cugini e alla Juventus, che ha vinto nel finale di gara un derby difficilissimo dopo essere stata a lungo sotto. Come al solito i granata cedono nel finale,segno che qualcosa non va nella testa dei ragazzi di Giampaolo, ripresi e sorpassati ancora una volta in zona Cesarini.