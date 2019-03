Istigazione alla corruzione, arrestato 'ras soffitte' Torino

TORINO, 22 MARZO - Giorgio Maria Molino, 76 anni, conosciuto a Torino come il 'ras delle soffitte', è stato arrestato per istigazione alla corruzione dai carabinieri. È accusato da un funzionario del Comune di Rivoli, nell'hinterland torinese, di avergli consegnato 5 mila euro per indurlo a velocizzare il rilascio delle autorizzazioni necessarie all’avvio di un centro commerciale nel comune di Rivoli. Il denaro è stato sequestrato dopo la spontanea consegna da parte del denunciante ai militari. Molino si trova ora ai domiciliari.