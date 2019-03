Italia-Usa: Di Maio, alleanza solida, collaborazione fondamentale - Video

WASHINGTON, 28 MARZO - "E' stato un incontro cordiale per iniziare un percorso. Abbiamo discusso di tempi importanti: come l'alleanza solida tra noi e gli Stati Uniti, il tema della politica estera e della piena consapevolezza che l'Italia deve collaborare con gli alleati per difendersi da minacce alle proprie infrastrutture strategiche e tecnologiche". Lo ha dichiarato Luigi Di Maio, vice presidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, a margine dell'incontro con John Bolton, consigliere per la Sicurezza nazionale dell'amministrazione americana guidata dal presidente Donald Trump.

"C'era un clima cordiale e di collaborazione. E' stato il primo di altri incontri. Ora il Mise si occupera' di importanti questioni legate all'energia, alle telecomunicazioni e sara' fondamentale collaborare con Bolton e il suo ufficio. Le conoscenze dei nostri alleati possono essere preziose per tutelare le nostre reti di comunicazione e per crescere sia l'alleanza politica che commerciale".