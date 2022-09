"Ci risiamo" Juve 3-1 Alla Roma, Juventus In Semifinale Di Coppa Italia. Affronterà la vincitrice della sfida Milan-Torino

TORINO 22 GEN - La Juventus si è qualificata per le semifinali di Coppa Italia battendo la Roma per 3-1 nella partita valida per i quarti di finale giocata all'Allianz Stadium. In semifinale i bianconeri affronteranno la vincente del confronto tra Milan e Torino.



Il Corriere dello Sport apre titolando: "Ci risiamo". Coppa Italia: 3-1 alla Roma, Juve in semifinale. Dopo la sconfitta di Riyad contro la Lazio, Sarri è ripartito: cinque vittorie di fila e 13 gol segnati. Giallorossi travolti nel primo tempo: Ronaldo, Bentancur e Bonucci chiudono subito la gara prima dell'autogol di Buffon.

Malagò spiana la strada Friedkin: ""Il suo arrivo a Roma non sarà un'avventura".

Spazio anche al mercato: "Politano al Napoli, Llorente all'Inter. A un passo l'accordo tra le due società per lo scambio di prestiti. Operazione in chiusura, anche il nerazzurro (che voleva la Roma) sembra convinto ad accettare. Marotta porta a 20 milioni l'offerta per Eriksen che ieri Mou ha mandato in campo nella ripresa".