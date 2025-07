L’8 luglio a Roma la quinta edizione del Workshop “Puglia, a way of life”

Tempo di lettura: ~3 min

Nella sede della Stampa Estera a Palazzo Grazioli l’attività della Puglia sarà analizzata da qualificati esperti a livello internazionale insieme ad alcuni dei protagonisti della legislatura regionale che volge al termine.

In anteprima verrà presentato il portale “Tutta la Puglia che c’è” che comunica gli impatti e il valore generato dall’azione regionale

Turismo, sviluppo economico, attrazione investimenti, attività culturali, crescita dell’occupazione, sono solo alcuni degli andamenti positivi che caratterizzano gli ultimi anni della Puglia. Un modello virtuoso di progresso economico e sociale di una regione che si è affermata come brand riconoscibile a livello nazionale e internazionale.

Questo paradigma sarà al centro della quinta edizione del workshop “Puglia, a way of life” che si terrà martedì 8 luglio alle 16:00, nella sala conferenze della Stampa Estera, a Palazzo Grazioli (via del Plebiscito, 102) a Roma.

“Puglia, a way of life” è un evento per far ragionare su un modello integrato di valorizzazione della qualità della vita e sviluppo sostenibile che riguarda le persone e le comunità, attraverso pratiche che trovano il loro fondamento nel patrimonio materiale e immateriale della regione.

I lavori saranno avviati da Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia.

In qualità di “Special guest” interverrà Cetti Lauteta, partner di The European House – Ambrosetti e responsabile della Practice Scenario Sud di TEHA Group. In questo ruolo è project leader delle principali piattaforme di competitività e attrattività territoriale dedicate alle Regioni meridionali, tra cui “Verso Sud”. Inoltre lavora nell’ambito di progetti di alta direzione, strategia e innovazione per grandi e medie aziende e istituzioni.

Cristiana Rogate, presidente di “Refe – Strategie di sviluppo sostenibile” ed esperta di sostenibilità, accountability e partecipazione, presenterà in anteprima l’OpenReport “Tutta la Puglia che c’è”, la piattaforma digitale che ha adottato Regione Puglia per restituire in modo innovativo, chiaro e accessibile - anche ai non addetti ai lavori - il senso e il valore dell’azione regionale nel corso della XI Legislatura. Il percorso partecipato di analisi ha coinvolto i Dipartimenti e le Agenzie regionali in nove mesi di lavoro per verificare come gli impegni di governo si sono tradotti in agire concreto e misurare il valore generato, tramite un set di oltre 1.000 indicatori.

Il workshop proseguirà con un talk condotto dal direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis. Vedrà la partecipazione di Antonio Romano, architetto e designer di chiara fama, nonché fondatore del network internazionale Inarea e di alcuni dei protagonisti dell’attività e della programmazione Puglia. Parteciperanno Raffaele Piemontese, vice presidente regionale e assessore alla sanità, Gianna Elisa Berlingerio, direttrice dipartimento sviluppo economico e Aldo Patruno, direttore dipartimento turismo, economia della cultura.

Le considerazioni conclusive saranno affidate a Rocco De Franchi, responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Puglia.

La partecipazione è libera previa iscrizione obbligatoria al link:

https://www.eventbrite.it/e/puglia-a-way-of-life-tickets-1410024123109

