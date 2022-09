L’ Amministrazione comunale di Borgia saluta la signora Santina Ferro, in pensione dopo 40 anni di onorato servizio

BORGIA (CZ) 2 GEN . L’amministrazione comunale di Borgia ha salutato con grande affetto la signora Santina Ferro che dopo oltre 40 anni di onorata carriera al servizio del Comune taglia il traguardo della meritata pensione.

Seria, affidabile, la signora Ferro è sempre stata molto discreta e riservata e, infatti, non avrebbe voluto alcun ringraziamento pubblico per la messa in quiescenza, ma l’Amministrazione comunale e la Giunta guidata dal sindaco Elisabeth Sacco hanno voluto ringraziarla con un omaggio floreale e un piccolo presente a ricordo del percorso amministrativo condotto insieme.

“La signora Ferro in tutti gli anni di lavoro a contatto con i cittadini si è sempre contraddistinta per capacità, gentilezza e senso del dovere – ha detto il sindaco Sacco, affiancata dai componenti dell’Esecutivo, in occasione del saluto che si è svolto nella sala consiliare nei giorni scorsi - non si è mai tirata indietro davanti al lavoro, alle richieste di servizio da svolgere a supporto dell’Ente e a favore della comunità. Ci tenevamo a dimostrarle la nostra stima e il nostro affetto”.