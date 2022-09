L'Inter ribalta il Milan. Il derby é nerazzurro

MILANO, 9 FEBBRAIO 2020- Il Milan dura solo 52 minuti e dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio di due gol, si lascia riagguantare e travolgere dall'Inter, che gliene rifila quattro. Termina 4-2 per i nerazzurri questo 172 esimo derby della Madonnina. I rossoneri partono forte e subito si rendono pericolosi con Calhanoglou che colpisce il palo. Ibra fa paura e combatte su tutti i palloni da vero fenomeno.



Dopo qualche minuto, Castillejo lo trova in area, lui appoggia di testa per Rebic, che da due passi batte Padelli. Il Milan sta bene e spinge ancora, trovando nel finale di primo tempo il raddoppio con Ibra, che da due metri segna di testa. Assist e gol, un derby da vero fenomeno. L'Inter va al riposo frastornata.

Nella ripresa però la musica cambia, e subito, dopo pochi minuti, Brozovic fulmina Donnarumma con una botta da fuori area. L'Inter preme e trova anche il pari con Vecino, che calcia e fa passare la palla sotto le gambe del povero Kjaer. Il Milan barcolla, e al minuto 70 molla. Sugli sviluppi di un corner, De Vrij stacca in torsione e batte Donnarumma. Tre a due e sorpasso completato.



Il Milan però non molla e nel finale, al minuto 88, colpisce il palo con Ibra, fallendo il 3-3. Nel finale, Moses pennella per Romelu Lukaku, che segna e va ad esultare con tutta la squadra sotto la Curva Nord. L'Inter vola in Paradiso e spedisce i rossoneri all'Inferno, il derby si tinge di nerazzurro. Ora la Juventus non fa più paura, perché anche l'Inter é li in testa.