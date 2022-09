SGF. de Magistris incontra la città, su iniziativa dell’ass. Donne e diritti. Leggi i dettagli

Luigi de Magistris incontra la città, su iniziativa dell’ass. Donne e diritti sul tema “la rinascita delle zone interne: il senso di vivere in montagna”

SAN GIOVANNI IN FIORE 11 AGO - Domani, mercoledì 11 agosto, ore 19:00, Luigi de Magistris, candidato alla presidenza della Regione Calabria, sarà lieto di incontrare tutti coloro che lo vorranno, qui a San Giovanni in Fiore, presso lo spazio antistante il Centro antiviolenza MIRABAL, sito in via Livorno, dove si svolgerà un pubblico dibattito, organizzato dall'Associazione Donne e Diritti.

Tema dell'incontro sarà "La rinascita delle zone interne. Il senso del vivere in montagna".

Si partirà, pertanto da problematiche che ci riguardano molto da vicino, cercando insieme di individuare le possibili soluzioni per garantire la sopravvivenza di questi borghi, che, al momento, sembrano abbandonati da Dio e dall'uomo, garantendo ai loro abitanti i servizi essenziali, come la Sanità pubblica, e creando nuove opportunità di lavoro, soprattutto per le nuove generazioni, grazie alle risorse del territorio.

L'incontro si terrà nel pieno rispetto delle norme anti-covid, raccomandando a tutti i partecipanti di presentarsi muniti di mascherina.

Donne e Diritti

San Giovanni in Fiore