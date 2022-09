L’US Catanzaro: Ufficiale si chiude l’era del Ds Pasquale Logiudice ora a caccia dei papabili

CATANZARO, 21 LUG - Le strade tra il ds Pasquale Logiudice e l’US Catanzaro si dividono. Una decisione presa non senza sofferenza da parte della società giallorossa e dal presidente Floriano Noto in persona che però è sembrata inevitabile considerata la volontà di voltare pagina sul piano organizzativo e tecnico.



“A Pasquale Logiudice – afferma il presidente Noto – rivolgo un doveroso saluto, ringraziandolo di cuore per l’impegno e la passione che ha messo nel portare avanti il suo ruolo. Non passerà inosservato, infatti, che sotto la sua gestione, lo scorso anno, abbiamo raggiunto un ottimo terzo posto e che quest’anno, nonostante le note vicissitudini, la rosa messa nella disponibilità dei tecnici che si sono alternati sulla panchina, soprattutto da gennaio in poi, era considerata da tutti gli osservatori come una delle più forti del campionato.



Tuttavia, dopo l’enorme delusione per l’esclusione dai play off, la società ha deciso di rivedere il proprio progetto tecnico. Auguro al direttore sportivo – conclude Noto – le migliori fortune umane e professionali, certo che saprà fare certamente bene in qualsiasi squadra che si avvarrà delle sue competenze”.