Maltempo: alberi crollati per raffiche a 100km/h a Cosenza

COSENZA, 22 DIC - Alberi crollati sulle strade ma anche su alcune macchine parcheggiate, pali della luce e della segnaletica divelti, cartelloni e lamiere che si staccano a Cosenza, a Rende e l'intera area urbana. Sono questi alcuni dei danni provocati dal fortissimo vento, con raffiche ad oltre 100 Km/h che dalle prime luci dell'alba sta spazzando su buona parte del versante tirrenico cosentino. In centro a Cosenza, le transenne che delimitano l'area del cantiere alla fine di corso Mazzini, sono state letteralmente sradicate e scaraventate a terra creando pericolo per i passanti. Stessa cosa è accaduta alle reti e transenne che delimitano i lavori del "Parco Benessere" su viale Parco.

Disagi creati anche dai sacchi di spazzatura che a causa del vento, sono stati sparsi per le strade e lungo i marciapiedi. Grossi pezzi di intonaco si sono staccati da una palazzina di via Popilia e finiti in parte su alcune auto e sulla Statale 107.

Problemi anche nell'hinterland: a Rogliano dove un enorme pezzo di lamiera ha quasi distrutto un'auto nella quale fortunatamente non c'era nessuno.