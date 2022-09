Maltempo: Protezione Civile allerta meteo, ancora temporali al sud

CATANZARO, 06 AGO - La perturbazione presente sul Mediterraneo centrale continuerà nelle prossime ore ad interessare le regioni meridionali, con piogge e temporali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo che prevede dalle prime ore di venerdì il persistere di precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, specie sui settori nord-orientali.



Il Dipartimento ha anche valutato sulla base dei fenomeni in atto una allerta arancione per la giornata di venerdì in Puglia, su gran parte della Basilicata, in Calabria e sulla Sicilia nord-orientale.