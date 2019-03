Maltempo: cadavere nelle acque di Acireale, forse del disperso

CATANIA, 4 MARZO - Un cadavere di un uomo e' stato ritrovato nelle acque di Santa Maria La Scala, frazione di Acireale nel Catanese. In azione per le operazioni di recupero del corpo la Guardia costiera di Catania e dei sommozzatori dei vigili del fuoco. Al momento e' impossibile stabilire se sia quello del cadavere di Enrico Cordella, 22 anni, il giovane disperso in mare da domenica 24 febbraio dopo essere stato travolto da una mareggiata. La conferma sull'identita' del cadavere arrivera' solo dopo l'identificazione.