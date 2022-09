Maltempo: frane e smottamenti nel vibonese, chiusa tratto SS18. Ecco le previsioni

VIBO VALENTI, 31 MAR - Disagi per il maltempo n provincia di Vibo Valentia. Dalla serata di ieri la pioggia caduta in abbondanza in diverse zone della provincia ha provocato frane e smottamenti in particolare a Maierato, Pizzo e Francavilla Angitola. Al momento, per un allagamento, è stata chiusa al traffico la strada statale 18 "Tirrena Inferiore", in entrambe le direzioni, a San Calogero. Sul posto sono presenti le squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità e nelle operazioni di pulizia e ripristino del piano viabile.

Di seguito le previsioni

Il quadro meteorologico ha come previsto subito un deciso peggioramento in queste ultime ore. Il maltempo è tornato protagonista per effetto di una vera e propria IRRUZIONE SCANDINAVA che ha riportato piogge, nubifragi, NEVICATE e anche la GRANDINE. Nella serata di lunedì ad esempio, sono stati colpiti duramente alcuni settori della Calabria dove si sono verificati improvvisi allagamenti.

Nelle PROSSIME ORE il quadro meteo sarà purtroppo destinato a peggiorare su gran parte del Centro-Sud mentre al Nord assisteremo ad un graduale miglioramento. Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nel corso della giornata.

In mattinata, come già anticipato, la situazione andrà migliorando su gran parte del Nord salvo residue precipitazioni a ridosso dei rilievi alpini e prealpini con qualche nevicata anche a bassa quota. Altra neve cadrà ancora sull'Appennino tosco-emiliano.

Il tempo peggiore lo ritroveremo soprattutto tra il pomeriggio e la sera sulle regioni centro-meridionali. Piogge sparse e qualche temporale colpiranno soprattutto le Marche, l'Umbria, la fascia più meridionale del Lazio, la Campania, la Calabria, la Basilicata e la Puglia. In serata il maltempo si concentrerà soprattutto sul Mezzogiorno dove si avranno ancora piogge e rovesci localmente a sfondo temporalesco. Su queste zone il quadro meteorologico continuerà a rimanere perturbato anche nel corso della notte successiva. Da segnalare ovviamente anche possibili nevicate sull'area appenninica anche fino a quote prossime alla collina.

Discorso diverso invece per il Centro-Nord dove durante la notte e soprattutto da mercoledì, un timido avvicinamento dell'alta pressione contribuirà ad un ulteriore e generale miglioramento delle condizioni atmosferiche. (IlMeteo)