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Maltempo in Calabria il Reggino fa i conti con i danni mentre oggi resta l’allerta gialla

Frana nel centro abitato di Fossato Jonico e viabilità compromessa a Montebello Jonico dove sono stati avviati interventi di messa in sicurezza

Le piogge intense hanno lasciato conseguenze pesanti nel Reggino, dove il territorio di Montebello Jonico è tra quelli colpiti dal maltempo. I danni segnalati interessano diverse località del Comune, mentre una frana ha raggiunto il centro abitato di Fossato Jonico, coinvolgendo i veicoli parcheggiati.

Il quadro descritto dopo le precipitazioni di sabato 10 ottobre evidenzia soprattutto difficoltà nei collegamenti e la necessità di mettere in sicurezza le aree interessate. Non risultano segnalati danni a persone, secondo le informazioni disponibili.

Frana a Fossato Jonico e danni nelle frazioni

Uno degli episodi più rilevanti si è verificato a Fossato Jonico, dove materiale roccioso e detriti si sono staccati dal monte Lungìa, riversandosi all’interno dell’abitato e causando danni ai mezzi in sosta.

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Le conseguenze delle forti piogge hanno interessato anche Saline Joniche, Montebello, Masella e Borgata Rocca. La presenza di più zone colpite rende necessario verificare le condizioni del territorio e individuare gli interventi prioritari, soprattutto lungo i collegamenti esposti alla caduta di materiale dai versanti.

Strade difficili da percorrere a Montebello Jonico

La viabilità nel Comune di Montebello Jonico rappresenta una delle principali criticità. Il sindaco Leonardo Suraci ha segnalato difficoltà di percorrenza sulla strada provinciale Sant’Elia Fossato e sulle strade comunali interne.

A ostacolare il transito sono detriti e rocce caduti dai costoni sovrastanti. Una situazione che complica gli spostamenti tra le località e richiede particolare prudenza nei tratti interessati dagli smottamenti.

Avviata la messa in sicurezza delle aree colpite

Il Comune ha incaricato una ditta di avviare gli interventi di messa in sicurezza nelle zone danneggiate dagli eventi meteorologici.

Tra le iniziative prospettate figura anche una possibile richiesta dello stato di calamità naturale, che l’amministrazione potrebbe presentare lunedì 12 ottobre. Si tratta, al momento, di un’ipotesi annunciata e non di un riconoscimento già ottenuto.

Oggi allerta gialla in Calabria nelle zone indicate dal bollettino

Per oggi domenica 11 ottobre 2026 è prevista allerta gialla in Calabria per rischio idraulico, idrogeologico e temporali su tutto il versante tirrenico e sui settori ionici centro meridionale e meridionale. Il livello di allerta riguarda quindi specifiche zone della regione e comprende il settore ionico meridionale, nel quale ricade il territorio reggino interessato. mappe.protezionecivile.gov.it





L’attenzione resta concentrata sulle strade compromesse e sulle aree colpite dalle frane. Per chi deve spostarsi nel territorio di Montebello Jonico, è opportuno seguire gli aggiornamenti comunali sulla percorribilità dei collegamenti ed evitare i tratti interessati da detriti o da eventuali limitazioni al transito.

Danni del meltemoi nel reggino Oggi 11 ottobre allerta gialla