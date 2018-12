Maltempo: Catanzaro, Protezione Civile Calabria, allerta anche domani 26 novembre

CATANZARO, 25 NOVEMBRE - Restera' in vigore per tutta la giornata di domani l'allerta meteo diramato dalla Protezione Civile regionale sul territorio calabrese. In particolare, fino alla mezzanotte di oggi e' in vigore l'allerta arancione sulla fascia tirrenica della regione, con l'esclusione della parte piu' meridionale, su cui, comunque, come nel resto della Calabria, il livello di allerta e' giallo. Allerta meteo giallo anche per domani su tutta la regione. La Protezione Civile segnala per fomani possibili piogge sparse in particolare sull'alto Tirreno accompagnate da vento e mareggiate. Oggi il maltempo ha causato danni in particolare nel Catanzarese e nel Crotonese.