Maltempo: Vigili del fuoco, 1.500 interventi al Centro Sud

ROMA, 23 FEBBRAIO - Sono quasi 1.500 gli interventi dei vigili del fuoco effettuati da stamane per il maltempo, specie per il forte vento: 400 nel Lazio, 380 in Campania, 200 in Abruzzo, 180 in Umbria, 100 in Puglia, 90 in Molise, 60 in Sicilia, 30 in Calabria e 25 in Basilicata. A Roma le squadre sono intervenute nel primo pomeriggio per un grosso albero caduto in via Aldrovandi nel quartiere Parioli, mentre prima sono state impegnate in via Maremmana Inferiore, nella zona di Guidonia Montecelio, per un albero di alto fusto che cadendo ha coinvolto un'auto uccidendo il conducente. Nel trapanese, a Paceco, il forte vento ha scaraventato a 250 metri di distanza il tetto in metallo di una palestra, ferendo due persone sedute su una panchina. Intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco per un mercantile arenato sul litorale sud di Bari: collegate le cime per il trasporto con i rimorchiatori in acque sicure. A Trequanda (Siena), per il forte vento i vigili del fuoco hanno rimosso la sfera con crocefisso posta sulla cuspide della chiesa dei Santi Pietro e Paolo.