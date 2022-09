Maltrattamenti ad anziani, chiesto giudizio per 17 persone. L'udienza preliminare é stata fissata per il 27 novembre

CATANZARO, 25 AGO - Il gup del Tribunale di Catanzaro ha fissato al 27 novembre l'udienza preliminare per 17 persone nei confronti delle quali la Procura della Repubblica ha chiesto il rinvio a giudizio per i presunti maltrattamenti avvenuti nella clinica per anziani San Francesco Hospital. Gli imputati dovranno rispondere, a vario titolo, di maltrattamenti (aggravati dell'aver agito approfittando delle circostanze tali da ostacolare la privata difesa ed abusando delle relazioni di ospitalità correlate alla natura della struttura ed all'affidamento ad essa degli anziani da parte dei familiari), sequestro di persona in concorso, lesioni personali colpose, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Gli imputati che rischiano il rinvio a giudizio sono Luca Pilato, di 38 anni; Marco Rocca, (43); Antonio Rotella (54); Francesco Voci (38); Antonio Munizza (46); Antonino Massara (55); Giuseppe Bonifacio (48) Anna Iannoccari (58); Antonio Papuzzo, (50); Rita Cerminara (37) Concetta Scarfone (58); Marco Amoroso (34); Luca Scardamaglia (35); , Caterina Serratore (51); Etleva Ramaj (51); Antonio Lagrotteria (30) e Maria Teresa Lucia Pontieri (60). (Ansa)