Marcellinara, progetto infrastrutture di ricariche per veicoli elettrici

L’Amministrazione Comunale manifesta l’interesse per la realizzazione del progetto.

MARCELLINARA (CZ) 11 FEB ’Amministrazione Comunale di Marcellinara ha deciso di pubblicare un avviso di manifestazione di interesse al fine di installare in ambito urbano una rete di rifornimento per la ricarica di veicoli elettrici e ibridi plug-in.

Le linee guida Naziona8li ed Europee riguardanti la mobilità elettrica auspicano per i prossimi anni un costante sviluppo della rete di ricarica dedicata, in modo da favorire quanto più possibile questo tipo di mobilità caratterizzata da una maggior sostenibilità ambientale ed energetica.

“Dal punto di vista logistico – ha evidenziato il Sindaco Vittorio Scerbo – la posizione di Marcellinara rende favorevole l’opportunità di investire in un settore strategico per il prossimo futuro. Abbiamo, per questo motivo, voluto caratterizzare subito l’azione amministrativa sul settore dell’energia e della sostenibilità in quanto riteniamo che possa rappresentare un’occasione concreta di sviluppo per il nostro territorio”.

“Come già preannunciato nei giorni scorsi – dichiara il Presidente del Consiglio Comunale Saverio Gariano – è intenzione dell’Amministrazione guardare alla mobilità elettrica ed al futuro per farci trovare pronti nei prossimi anni in cui la fascia di mercato dei veicoli elettrici si allargherà sempre più e, perché no, porsi l’obiettivo di intercettare fondi specifici per investire in questo ambito al fine di ridurre i costi e contemporaneamente fare del bene all’ambiente”.

L’Amministrazione Comunale ha invitato, pertanto, i soggetti pubblici, privati ed operatori economici, a manifestare il proprio interesse alla realizzazione del progetto i quali potranno presentare domanda entro il 24 febbraio 2020. Nella domanda dovranno essere indicati la tipologia delle colonnine da installare oltre che l’eventuale corrispettivo a favore del Comune per l’installazione delle infrastrutture su suolo pubblico.



Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet www.comunemarcellinara.it