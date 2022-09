Us Catanzaro: ecco il nuovo direttore sportivo dei GialloRossi Massimo Cerri

CATANZARO - 27 LUG - E’ Massimo Cerri il nuovo direttore sportivo dell’US Catanzaro 1929. Questo pomeriggio, accolto in sede dal presidente Floriano Noto, ha siglato un contratto che lo lega alla società giallorossa per due anni. Nato a Piacenza il 14 giugno 1959, nella stagione appena conclusa ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo del Monopoli. In precedenza è stato ds dell’Alessandria, del Cosenza Calcio e del Piacenza Calcio 1919.