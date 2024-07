Maturità 2024: Inizio degli esami per 526mila studenti

Prima prova oggi alle 8:30: sette tracce disponibili e sei ore per completarla

Oggi iniziano gli esami di maturità per 526.317 studenti, di cui 512.530 interni e 13.787 esterni. Questi studenti verranno esaminati da 14.072 commissioni, per un totale di 28.038 classi.

Il maggior numero di candidati proviene dai licei, con un totale di 266.057 studenti. Seguono gli istituti tecnici con 172.504 studenti e, infine, gli istituti professionali con 87.756 candidati.

La prima prova, che inizia oggi alle ore 8:30, è uguale per tutti gli studenti. Questo esame iniziale valuta la padronanza della lingua italiana (o della lingua di insegnamento), nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche degli studenti.

Gli studenti possono scegliere tra sette diverse tracce fornite dal Ministero dell'Istruzione. Queste tracce coprono una gamma di ambiti, tra cui artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico e sociale. I candidati possono selezionare la traccia che meglio si adatta alla loro preparazione e ai loro interessi.

La prova può essere strutturata in più parti per valutare diverse competenze, in particolare quelle linguistiche, espressive, logico-argomentative e di riflessione critica. Gli studenti hanno a disposizione un massimo di sei ore per completare l'esame.

In bocca al lupo a tutti gli studenti che affrontano questo importante traguardo accademico!