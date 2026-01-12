Mercoledì 14 gennaio al Teatro Politeama di Catanzaro Ninni Bruschetta e Greg in scena nel sorprendente “A Mirror”

Tempo di lettura: ~2 min

Un meccanismo geniale, esilarante e imprevedibile di “teatro-nel-teatro” che sorprenderà il pubblico. C’è grande curiosità attorno al prossimo spettacolo di prosa inserito nella stagione del teatro Politeama di Catanzaro, ideata dalla sovrintendente e direttrice artistica Antonietta Santacroce. A metà fra Pirandello, i grandi autori distopici e Rumori fuori scena, “A Mirror. Uno spettacolo falso e non autorizzato” - in programma mercoledì 14 gennaio alle 21 - è il nuovo testo di Sam Holcroft che ha avuto un enorme successo nel West End londinese e che approderà al Politeama nell’adattamento italiano con protagonisti Ninni Bruschetta e Claudio Greg Gregori, del duo Lillo e Greg, insieme a Fabrizio Colica, Paola Michelini e Gianluca Musio. La storia si svolge in uno stato totalitario in cui il Ministero della Cultura deve approvare tutte le opere d’arte. Il pubblico si troverà in una sala addobbata credendo di essere lì per un matrimonio, ma scoprirà che non si tratta di una cerimonia: sarà coinvolto in una performance clandestina e senza autorizzazione. Uno spettacolo di teatro sorprendente e ironico, in cui il pubblico, al fine di sfuggire alla censura del regime, si ritroverà ad essere parte della rivolta in atto.

“È un testo che parla di teatro, ma anche del mondo moderno, cioè di censura e di arroganza del potere”, racconta l’attore Ninni Bruschetta, uno dei volti più autorevoli del panorama artistico italiano, capace di passare con naturalezza dal grande schermo alle serie tv, amato dal grande pubblico grazie a produzioni di successo come Boris e Viola come il mare. Per lui un ritorno gradito in Calabria: “Una terra che fa parte della mia vita, il pubblico è generoso e gli operatori, nonostante la fatica, stanno facendo un lavoro eccezionale”. Nell’era dell'intelligenza artificiale, come si può ripensare il rapporto tra arte, potere e verità? Claudio Greg Gregori - attore, comico, cantante e conduttore anche lui molto apprezzato dal pubblico - si dà questa risposta: “Separandosi dal pensiero comune, sganciandosi dalle informazioni di superficie, affrancandosi dalle direttive indotte e sviluppando il senso critico, il salotto intellettuale e il contraddittorio dell’agorà. Questo spettacolo si modella sull’humus del pubblico, è una questione di tensione e di ritmi, un concento armonico a cui partecipano entrambi: il cast e la platea. E quella di Catanzaro sarà una nuova sfida”.

Il regista Giancarlo Nicoletti aggiunge che “è un lavoro molto attuale e che parla a tutti, affrontando temi sempre più all’ordine del giorno: la verità, la libertà d’espressione, gli stratagemmi – spesso subdoli – con cui i potenti piegano il mondo al proprio volere; un lavoro che parla anche dell’eterna dicotomia fra finzione scenica e verità della vita vissuta”.

I biglietti per “A Mirror” e per tutta la stagione sono disponibili contattando il botteghino al numero 0961501818 oppure sul portale https://www.liveticket.it/politeamacatanzaro.