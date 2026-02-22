Sellia Marina accoglie la Croce Rossa: consegnate le chiavi della nuova sede operativa

Tempo di lettura: ~2 min

Croce Rossa Catanzaro: consegnate le chiavi della nuova sede di Sellia Marina. Nasce un nuovo presidio di umanità sul territorio.

SELLIA MARINA (CZ), 22 febbraio 2026 - Un nuovo vessillo della Croce Rossa Italiana sventola sul territorio della provincia di Catanzaro. Con una cerimonia carica di emozione, sono state consegnate ufficialmente le chiavi della sede di Sellia Marina, che diviene a tutti gli effetti una nuova Unità Territoriale del Comitato di Catanzaro.

L’apertura di questa sede non rappresenta soltanto un traguardo logistico, ma un segnale di forte crescita e radicamento. Lo spazio è concepito per essere un fulcro operativo polivalente: un luogo di incontro per i volontari, un centro di formazione permanente e una base logistica per le attività di emergenza e assistenza.

Tra i pilastri della nuova sede spicca l'attivazione dello Sportello Sociale. Si tratta di un presidio di umanità volto a offrire supporto diretto, orientamento e vicinanza alle persone e alle famiglie che vivono situazioni di fragilità. L’obiettivo è trasformare la nuova sede in un punto di riferimento per l’ascolto e la risposta concreta ai bisogni della comunità locale.

Il raggiungimento di questo obiettivo è stato reso possibile grazie alla sinergia tra istituzioni e Terzo Settore. A margine della consegna, la Presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato di Catanzaro, Alessandra Sorrento, ha dichiarato:

«La consegna di queste chiavi segna l’inizio di un nuovo capitolo per la nostra Associazione e per l’intera comunità di Sellia Marina. Ogni porta che apriamo è una promessa che facciamo al territorio: quella di non lasciare indietro nessuno. Questa sede sarà un laboratorio di umanità e competenza, dove la dedizione dei nostri volontari trasformerà ogni sfida in un’opportunità di servizio. Ringrazio sentitamente l’Amministrazione Comunale per aver creduto in questo progetto e per la preziosa collaborazione che ci permette, oggi, di essere ancora più vicini a chi soffre».

«L’UT di Sellia Marina, un anno fa era solo un’idea raccontata davanti a un caffè al tavolo di un bar. Oggi quell’idea si è concretizzata in un presidio che rappresenterà un punto di riferimento importante per tutto il nostro territorio e i Comuni vicini sono state le parole di Chiara Bonofiglio, Vicesindaca di Sellia Marina.

«La presenza della CRI significherà maggiore supporto, sicurezza e vicinanza ai cittadini, soprattutto nei momenti di bisogno - ha continuato-. È un traguardo che nasce soprattutto dalla passione dei volontari e con l'obiettivo di costruire una comunità sempre più partecipe».

Il Comitato di Catanzaro rivolge un sentito ringraziamento all’Amministrazione Comunale di Sellia Marina per la sensibilità e la disponibilità dimostrate, oltre a tutti i volontari che, con il loro impegno quotidiano, rappresentano il motore instancabile di ogni nuovo traguardo.

Perché ogni chiave consegnata non apre solo una porta… apre nuove opportunità di servizio e di speranza.