Incendio in un appartamento a Catanzaro Sud ustionato il proprietario famiglia salvata dai Vvf

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Catanzaro, incendio in Viale Isonzo dopo fuga di gas: paura al quinto piano, intervengono Vigili del Fuoco, Polizia e Carabinieri

Momenti di tensione nel quartiere sud, nessun danno strutturale allo stabile

Momenti di forte apprensione nel quartiere sud di Catanzaro, dove un incendio divampato in un appartamento ha richiesto un intervento urgente dei soccorsi. Il rogo si è sviluppato al quinto piano di uno stabile in Viale Isonzo n. 222, in una zona densamente popolata della città, generando paura tra i residenti.

Intervento coordinato di Vigili del Fuoco, Polizia di Stato e Carabinieri

Sul posto sono intervenute diverse squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, provenienti sia dalla sede centrale sia dal distaccamento di Sellia Marina. Per affrontare l’emergenza sono stati utilizzati anche mezzi speciali, tra cui un’autobotte per il rifornimento idrico e un’autoscala, indispensabile per operare ai piani alti.

Accanto ai Vigili del Fuoco hanno operato anche le pattuglie della Polizia di Stato, a cui si sono aggiunte quelle dei Carabinieri, garantendo la sicurezza dell’area, la gestione del traffico e il supporto alle operazioni di soccorso.

L’intervento rapido e coordinato ha consentito di circoscrivere le fiamme in tempi brevi, evitando conseguenze più gravi per l’intero edificio.

Incendio partito dalla cucina a causa di una fuga di gas

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio domestico sarebbe stato provocato da una sfiammata dovuta a una fuga di gas nella cucina dell’appartamento. Le fiamme si sono propagate rapidamente, impedendo agli occupanti di uscire immediatamente.

All’interno dell’abitazione si trovavano tre persone, il proprietario, la moglie e la figlia, che per mettersi al riparo dal fumo e dal calore si sono rifugiate sul balcone in attesa dei soccorsi.

Proprietario ustionato, famiglia tratta in salvo

I soccorritori hanno raggiunto i tre occupanti e li hanno messi in sicurezza. Solo il proprietario ha riportato ustioni, mentre la moglie e la figlia sono rimaste illese, sebbene visibilmente scosse dall’accaduto.

Dopo il salvataggio, tutti sono stati affidati al personale sanitario del SUEM 118, intervenuto sul posto per prestare le prime cure e procedere agli accertamenti medici necessari.

Accertamenti delle forze dell’ordine

Le forze dell’ordine presenti hanno avviato le verifiche per ricostruire con precisione la dinamica dell’incendio e accertare le cause della fuga di gas, oltre a garantire la sicurezza dei residenti dello stabile durante le operazioni.

Nessun danno strutturale all’edificio

Nonostante l’intensità delle fiamme, l’incendio è rimasto confinato all’interno dell’appartamento e non ha compromesso la stabilità della struttura. Non si registrano danni strutturali allo stabile, evitando così evacuazioni prolungate o disagi significativi per gli altri condomini.

Sicurezza domestica, fondamentale la manutenzione degli impianti a gas

L’episodio riporta l’attenzione sull’importanza della corretta manutenzione degli impianti domestici a gas e sull’adozione di sistemi di sicurezza adeguati, come valvole di controllo e rilevatori di gas, strumenti essenziali per prevenire incidenti simili nelle abitazioni.

L’intervento tempestivo dei soccorritori e il coordinamento tra Vigili del Fuoco, Polizia e Carabinieri hanno evitato conseguenze ben più gravi, trasformando una situazione potenzialmente drammatica in un episodio con esiti limitati.