Meta sceglie la campagna di Digital Angels per GameStop Italia come caso di successo

ROMA 31/01/2023 - La campagna realizzata da Digital Angels, agenzia di comunicazione e marketing integrata, per GameStop, leader mondiale nella vendita di videogiochi, è stata scelta da Meta come best case grazie alle performance superiori alla media.

La collaborazione con GameStop va avanti dal 2018, con l’affidamento della strategia media per l’Italia. Nel 2020, grazie agli ottimi risultati raggiunti, è stata affidata all’agenzia la pianificazione media annuale con obiettivo full funnel, per poi nel 2022 estendere le attività anche all’estero.

L’obiettivo della campagna consisteva nel coinvolgere nuovamente i visitatori del sito web che non avevano effettuato un acquisto, per indurli a completare la transazione. L’agenzia, in qualità di Meta Business Partner ha avuto l’opportunità di sfruttare i Meta Dynamic Ads, che si sono rivelati la soluzione perfetta per affrontare questa sfida.

La strategia messa a punto da Digital Angels prevedeva una campagna pubblicitaria dinamica che mostrasse ai visitatori del sito web un prodotto precedentemente visualizzato o aggiunto al carrello senza completare l’acquisto. Questa campagna di retargeting è stata attivata principalmente per articoli a prezzi più elevati nel catalogo prodotti, in modo che si potesse investire di più nella spesa pubblicitaria e ottimizzare le prestazioni della campagna.

La campagna ha generato risultati eccellenti, GameStop è stato in grado di portare a termine conversioni che sarebbero state perse se gli utenti non fossero stati raggiunti nuovamente dagli annunci. A conclusione della campagna pubblicitaria, è stato rilevato un COS (Cost Of Sales) basso, indice di un ottimo equilibrio tra costi e ricavi, e un aumento del ROAS (Return On Ad Spend):

14,84% diminuzione del COS

Aumento di 6,74pt del ROAS.

“Lavorando con Digital Angels e utilizzando Meta Dynamic Ads per coinvolgere gli utenti che avevano già visualizzato i nostri prodotti sul sito web, abbiamo registrato un impatto positivo sulle vendite online e sugli obiettivi di e-commerce.” - dichiara Angelo Di Giorgio, Responsabile Digital di GameStop Italy.

"Meta si è dimostrato un ottimo partner: grazie alla possibilità di implementare una campagna con Dynamic Ads, posizionamenti automatici e retargeting del pubblico siamo riusciti a generare ottimi risultati per GameStop Italia. Il ritorno sull'investimento superiore più di 6 volte la spesa pubblicitaria, ci ha convinto a inserire questa attività in modo permanente all'interno della strategia." - commenta Giuseppe Annunziata, Media Lead di Digital Angels.



Per approfondimenti, di seguito il link al Case Study: https://www.facebook.com/business/marketing-partners/case-studies/Digital-Angels_GameStop