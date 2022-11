Meteo: arriva il vero autunno con pioggia, vento e neve, i dettagli

Meteo: arriva il vero autunno con pioggia, vento e neve. La nuova settimana sarà all'insegna del vero Autunno e ci riserverà tanta pioggia, un rinforzo del vento e pure l'arrivo della neve.

Sta cambiando la circolazione generale sul bacino del Mediterraneo dopo la lunga fase governata da un anticiclone africano ormai vecchio e acciaccato, costretto mestamente a ritirarsi verso le sue terre di origine. Insomma, sta arrivando il vero Autunno e nonostante sia fortemente in ritardo sulla tabella di marcia, nei prossimi giorni ci ricorderà che siamo ormai a metà Novembre e non a fine Estate.

Prepariamoci dunque ad una settimana assai agitata sul fronte meteo in quanto, se tutto verrà confermato, ci attendono ben due perturbazioni in transito sul nostro Paese.

Lunedì il tempo farà ancora un po' i capricci, eredità del vortice arrivato sull'Italia nel corso del weekend. Residue piogge saranno a carico delle regioni di Nordovest con neve sui rilievi alpini. Ombrelli a portata di mano anche su molti angoli del Centro anche se nel corso della giornata le piogge tenderanno ad attenuarsi un po' ovunque.

Attenzione però in quanto sarà solo una breve parentesi visto che da ovest si avvicinerà a grandi passi una nuova minaccia che provocherà un nuovo peggioramento già dalla tarda serata sulle regioni di Nordovest.

Ecco infatti una prima perturbazione che attraverserà il nostro Paese proprio tra martedì 15 e mercoledì 16 quando dapprima saranno le regioni del Nord ad essere colpite e su mercoledì anche tutto il Centro fino al basso Tirreno. Su queste regioni ci attendono dunque piogge, temporali e pure la neve sulle Alpi, mentre al Sud il quadro atmosferico si manterrà relativamente più asciutto fatta eccezione per le aree del basso Tirreno dove sarà più elevato il rischio di fenomeni.

In questa mappa possiamo notare la distribuzione e i quantitativi di pioggia previsti per la giornata di Mercoledì 16. Nelle zone colorate di fucsia gli accumuli di pioggia potranno raggiungere anche i 60/70mm. In colorato di blu scuro i 30/40mm mentre cumulati sempre meno importanti saranno possibili nei distretti colorati di azzurro.

Dopo un Giovedì 17 relativamente più calmo soprattutto al Centro-Sud, ecco però che tra Venerdì 18 e Sabato 19 si prepara l'arrivo di un'altra severa perturbazione che poterebbe compromettere non poco le sorti del weekend. Ma di questo vi daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti (iLMeteo)

In aggioronamento