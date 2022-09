Meteo: ecco le previsioni fino a giovedì

ROMA, 5 OTT - 3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull'Italia per i prossimi giorni.

MARTEDI' 6 OTTOBRE: al Nord nuvolosità variabile ma tempo perlopiù asciutto; dalla serata peggiora a partire da Alpi e Levante ligure con piogge sparse. Temperature stazionarie, massime tra 17 e 22. Al Centro nuvoloso sulla Toscana con qualche pioggia, specie sui settori nordoccidentali. Meglio altrove con addensamenti a carattere sparso. Temperature stabili, massime tra 19 e 23. Al Sud qualche fenomeno su Sicilia tirrenica e Salento, più stabile e soleggiato altrove. Temperature in lieve diminuzione, massime comprese tra 20 e 24.

MERCOLEDI' 7 OTTOBRE: al Nord residuo maltempo sul Nord Est con rovesci e qualche temporale in attenuazione. In prevalenza soleggiato invece sui rimanenti settori. Temperature stazionarie, massime tra 17 e 22. Al Centro piogge e rovesci diffusi ma in attenuazione pomeridiana a partire da Ovest; più asciutto in Sardegna. Temperature in calo, massime tra 19 e 22, superiori in Sardegna. Al Sud inizialmente soleggiato ma tendenza a peggioramento da Campania e Molise con piogge e rovesci. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 19 e 23.

GIOVEDI' 8 OTTOBRE: al Nord la pressione in aumento determina una giornata perlopiù stabile e soleggiata su gran parte delle regioni seppur con velature di passaggio. Temperature in lieve aumento, massime tra 18 e 22. Al Centro bel tempo prevalente ovunque con l'alta pressione seppur con nubi alte di passaggio ma senza effetti. Temperature stazionarie, massime tra 19 e 23. Al Sud residui fenomeni sul basso versante tirrenico in attenuazione, più soleggiato ed asciutto invece altrove. Temperature stazionarie, massime tra 20 e 24.