Meteo: l’Italia invasa dall'anticiclone africano, esplosione di caldo. L’evoluzione

Il quadro meteo-climatico sull'Italia della nuova settimana sarà in gran parte comandato dall'anticiclone africano, anche se il suo dominio non sembra durare a lungo.

Vediamo dunque nel dettaglio cosa ci propongono le previsioni per i prossimi giorni.

Dopo il transito di una modesta perturbazione nel weekend 27-28 Marzo, da lunedì 29 Marzo la pressione tenderà ulteriormente ad aumentare sul bacino del Mediterraneo. L'inizio della settimana infatti, sarà contrassegnato da un quadro meteorologico decisamente stabile, fatta eccezione per qualche foschia densa e locali nebbie sulla Val Padana, più evidenti nelle ore prossime all'alba. Qualche nube di passaggio è attesa inoltre al Sud specie sull'area del basso Tirreno, ma con effetti davvero poco rilevanti. Da segnalare invece, oltre al bel tempo, un deciso aumento delle temperature più avvertibile al Nord e nelle aree interne del Centro.

L'alta pressione in seguito, sarà sempre più protagonista e tra martedì 30 e mercoledì 31 il bel tempo ed un caldo fuori stagione avvolgeranno praticamente tutta l'Italia.

Anche giovedì 1° Aprile sarà una giornata all'insegna di una calda alta pressione, ma che darà comunque i primi segnali di affaticamento lasciando spazio ad una maggior ingerenza di nubi sui settori alpini.

Sarà questo il preludio a un cambiamento della circolazione generale atteso già da Venerdì 2 Aprile quando una perturbazione nord atlantica porterà un primo peggioramento delle condizioni meteo che farà purtroppo da apripista ad un weekend di Pasqua a tratti capriccioso per molte regioni d'Italia e con temperature che potrebbero subire un netto e generale crollo. Ma di questo ve ne daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti. (iLMeteo)

In aggiornamento