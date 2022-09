Meteo: spifferi d'aria fresca, rovesci e temporali i dettagli

Spifferi d'aria fresca continueranno anche nelle prossime ore ad interessare alcuni tratti del nostro Paese innescando improvvisi rovesci anche temporaleschi su almeno 3 regioni.

L'area del Mediterraneo infatti, soprattutto l'Italia, continua ad essere contesa da un anticiclone delle Azzorre a ovest e da venti freschi e un po' instabili in arrivo da est pilotati da una vasta circolazione ciclonica con centro motore collocato sul distretto nord-orientale del vecchio continente. Ciò determina condizioni di tempo tutto sommato tranquillo su gran parte del Paese grazie all'ingerenza dell'alta pressione, ma l'aria fresca su alcune regioni ci costringerà a tenere un ombrello a portata di mano.

Vediamo dunque di capire più nel dettaglio dove si potrà godere di un generoso bel tempo e dove invece sarà più alto il rischio di rovesci e temporali.

Per gran parte del mattino il tempo peggiore lo troveremo a ridosso del comparto adriatico centrale con fenomeni concentrati principalmente lungo i litorali marchigiani, abruzzesi e molisani. Altrove il quadro meteorologico si manterrà più stabile con un clima ancora piuttosto rigido al Nord e nelle zone interne del Centro e con la presenza di qualche nube sparsa sul resto del Centro e del Sud.

Con il passare delle ore e nella fatti specie già dalla tarda mattinata e nelle prime ore del pomeriggio, alcuni rovesci anche a sfondo temporalesco si sposteranno dal settore adriatico verso quello tirrenico interessando in forma molto irregolare la aree interne di Umbria ed Abruzzo per poi spostarsi verso alcuni tratti del Lazio. Entro sera non si esclude qualche pioggia anche su Roma.

Sul resto del Paese invece, l'anticiclone delle Azzorre riuscirà a garantire fino a termine giornata condizioni generali di bel tempo grazie a cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi e il tutto in un contesto climatico decisamente dolce e gradevole. (iLMeteo)

In aggiornamento