Migranti: Alarm Phone, barca in difficoltà con 40 persone

ROMA, 23 GIUGNO - Circa due ore fa siamo stati chiamati da una barca in difficoltà nella zona Sar maltese. L'imbarcazione ha lasciato la Libia 23 ore fa e ha a bordo circa 40 persone. Abbiamo allertato le autorità maltesi poco dopo, alle 22:33. Restiamo in contatto con la barca". Lo scrive in un tweet Alarm Phone, il servizio telefonico dedicato ai migranti in difficoltà nel Mediterraneo.