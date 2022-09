Milan, Ibrahimovic da solo non può bastare

MILANO , 27 DICEMBRE 2019- Il Milan nelle ultime ore ha dato una repentina accelerata all'operazione Ibrahimovic. L'attaccante svedese ha deciso di accettare la proposta rossonera, una proposta che gli permetterà di arrivare a Milano nelle prossime ore, secondo alcuni proprio nelle ore che precedono il Capodanno. La sua firma e l'ufficialità dell'operazione, arriveranno invece nelle prossime 24 o 48 ore. Raiola e gli uffici legislativi del Milan, stanno rifinendo gli ultimi dettagli del contratto. Ibrahimovic non dovrebbe però essere l'unico rinforzo.

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, potrebbero esserci altri due colpi in entrata, ma anche altrettanti esuberi. Sono dati in partenza almeno tre giocatori: Biglia, R. Rodriguez e Paquetà. Sul brasiliano é piombato il Psg, che dunque potrebbe anche decidere di avanzare una grossa offerta in questa finestra invernale. Il Milan nel frattempo si allena e prova a chiudere dei colpi di mercato necessari a superare le difficoltà di questi mesi. A Casa Milan si pensa ad acquisire anche un difensore, ma probabilmente anche un centrocampista in grado di sopperire alle eventuali partenze di Paquetà e Biglia.