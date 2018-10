Milano, Fiera del Lavoro 2018, intervento del ministro Salvini

Milano, 29 giugno - Si è appena concluso l'intervento del Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, all'Open day di Milano in fiera, che apre la tre giorni del Festival del Lavoro 2018.

In un'intervista di circa un'ora e mezza Salvini si spende sulle questioni politiche ed economiche più recenti e su quelle, in fase di lavoro, del Governo giallo-verde. Dal Vertice terminato ieri a Bruxelles tra i leader europei, per l'emergenza immigrazione, alla confisca dei beni dei clan mafiosi con consequenziale reintegro delle attività e strutture,"riabilitate" per lo sviluppo sociale. Dall'evasione fiscale alla piaga del caporalato fino ad arrivare a discutere del sistema bancario, le banche non danno più crediti per mancanza di coperture da parte di chi li richiede, troviamo un Salvini a 360 gradi che approfondisce tematiche anche non inerenti, direttamente, al suo dicastero.

Tematiche che verranno riprese domani, in mattinata, quando ci sarà l'intervento, tanto atteso, del Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio.

Laura Fantini

fonte immagine Lettera43.it