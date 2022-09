Minacce alla moglie, ordinanza di divieto di avvicinarla

COSENZA, 30 APR - Personale della Squadra mobile ha eseguito un'ordinanza di divieto di avvicinamento alla parte offesa emessa dal gip Letizia Benigno su richiesta della Procura di Cosenza diretta da Mario Spagnuolo, a carico di un 33enne di nazionalità marocchina, di Carolei, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie.



In particolare, le indagini avrebbero permesso di ricostruire le ripetute minacce e pressioni psicologiche poste in essere dall'uomo verso la donna, vessata con continui soprusi e minacciata di infliggere violenza nei confronti della madre e del figlio.



L'esperienza del personale della sezione "Reati contro la persona, reati contro i minori e reati sessuali" della Squadra mobile ha consentito agli investigatori di aiutare la donna a superare le paure che la attanagliavano, inducendola a raccontare le violenze subite, facendo sì da consentire un intervento tempestivo individuando e raccogliendo elementi a carico dell'uomo.