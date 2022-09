Tragedia a Filogaso: Morti due operai Iellamo e Gabriel Pan, folgorati dai cavi elettrici

FILOGASO (VV), 20 NOV - Due operai sono morti folgorati a Filogaso, in provincia di Vibo Valentia. Le vittime erano intente a sistemare alcune grondaie del palazzo municipale quando, secondo quanto si è potuto apprendere al momento, avrebbero inavvertitamente toccato i cavi elettrici.



Inutili i soccorsi. Sul posto i carabinieri della Stazione di Maierato hanno avviato le indagini per risalire all'esatta dinamica dell'accaduto. Non si conoscono le generalità delle due vittime. Tutta la zona è stata immediatamente transennata per tenere a distanza le persone giunte una volta appresa la notizia.



Costernati per l'accaduto il sindaco del piccolo centro, Massimo Trimmeliti e il vicesindaco Daniele Rachieli che, entrambi fuori paese per impegni, stanno immediatamente rientrando.

In aggiornamento

Si chiamavano Vito Iellamo, di 42 anni, nato a Lamezia Terme ma residente e San Pietro a Maida, e Daniel Gabriel Pan, 43 anni, nato in Romania e residente nello stesso centro del Lametino, i due operai rimasti folgorati questa mattina a Filogaso mentre erano intenti ad eseguire i lavori di sistemazione della grondaie del palazzo municipale. Le due vittime si trovavano su una impalcatura al terzo piano dell'edificio sottoposto a lavori di ampliamento quando è avvenuta la tragedia. La Procura della Repubblica di Vibo Valentia adesso aprirà un fascicolo d'indagine per individuare eventuali responsabilità.

In Aggiornamento

Furlan, sicurezza non può essere optional

"La morte di due operai a Vibo Valentia folgorati mentre lavoravano è una notizia terribile che addolora tutti. Il cordoglio doveroso alle famiglie non basta. Vanno appurate le responsabilità. Non si può morire di lavoro in un paese moderno e civile. Dove sono i controlli, la prevenzione? Le norme sulla sicurezza non possono essere un optional ma un obbligo da rispettare in tutti i luoghi di lavoro". Cosi, sulla pagina Facebook della Cisl, la Segretaria generale, Annamaria Furlan, commenta la morte sul lavoro di due operai folgorati a Filogaso, in provincia di Vibo Valentia, mentre erano intenti a sistemare alcune grondaie del palazzo municipale.