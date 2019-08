Morto Saccomanni: Le reazioni

MILANO, 8 AGOSTO - "A nome di tutto il consiglio di amministrazione e di tutte le persone di UniCredit voglio esprimere l'immenso dolore per l'improvvisa scomparsa di Fabrizio Saccomanni. Per me scompare innanzitutto un amico di grande intelligenza e umanità, colto, competente ed arguto". Lo dice il Ceo di Unicredit, Jean Pierre Mustier in una nota. "La sua scomparsa - aggiunge - è una perdita per l'intero Paese".

"Il nostro primo pensiero è per la signora Luciana, così profondamente e inaspettatamente colpita per la perdita del suo affetto più caro", sottolinea Mustier che ricorda come "con Fabrizio, sin da quando fu cooptato nel consiglio di amministrazione, il confronto è stato di grande stimolo e praticamente quotidiano".



"UniCredit perde un presidente di grandissimo livello e spessore che ha guidato il consiglio della banca in una fase caratterizzata da sfide impegnative, con grande equilibrio e trasparenza, una visione strategica limpida, un forte senso della direzione di marcia", afferma ancora Mustier evidenziando che "nel corso della sua lunga carriera Fabrizio Saccomanni ha ricoperto ruoli pubblici di grande importanza con passione, qualità e amore per l'Italia".

Sapelli, è stato sempre fedele a istituzioni

"Ha espresso fino in fondo la posizione di Banca D'Italia con grande dignità e coerenza. E' stato fino all'ultimo fedele alle istituzioni" Così l'economista Giulio Sapelli, ha ricordato Fabrizio Saccomanni, l'ex ministro dell'Economia, ex direttore generale di Bankitalia e ora presidente di Unicredit, morto improvvisamente oggi per un malore. "E' stato un grande esempio anche di attaccamento al lavoro", ha aggiunto Sapelli.

Cariverona, banchiere di grandi doti

"Fabrizio Saccomanni ha portato al vertice di UniCredit la sua esperienza unica di economista, banchiere e servitore del suo Paese. Fondazione Cariverona ne ha sempre e pienamente potuto stimare le grandi doti umane e professionali". Lo sottolinea Alessandro Mazzucco Presidente di Fondazione Cariverona azionista di Unicredit con una quota dell'1,8 per cento.



Saccomanni: Casini, grave perdita per l'Italia

La perdita improvvisa di Fabrizio Saccomanni riempie di tristezza e amarezza chi ha avuto modo di conoscerlo e di stimarlo, di apprezzare in Parlamento il suo senso dello Stato e delle Istituzioni, il rigore morale e l'innata umanità e simpatia. Una grave perdita per l'Italia". Lo dice in una nota Pier Ferdinando Casini.