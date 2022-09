Nasce "Spesa sospesa del contadino a domicilio". Da Nord a Sud iniziativa agricoltori Campagna Amica-Coldiretti

ROMA, 30 MAR - Per aiutare a combattere le nuove povertà e affrontare la crescente emergenza alimentare, dagli agricoltori di Campagna Amica arriva l'iniziativa "Spesa sospesa del contadino a domicilio".

Lo annuncia la Coldiretti nel sottolineare che i cittadini che ricevono la spesa a casa attraverso i mercati e le fattorie di Campagna Amica diffusi lungo la Penisola possono decidere di donare un pacco alimentare alle famiglie più bisognose sul modello dell'usanza campana del "caffè sospeso", quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo. In questo caso si tratta però di frutta, verdura, farina, formaggi, salumi o altri generi alimentare Made in Italy, di qualità e a km zero che gli agricoltori di Campagna Amica andranno a consegnare gratuitamente alle famiglie bisognose in accordo con i Comuni. Ad essere in difficoltà, evidenzia Coldiretti, sono tra le categorie più deboli quasi 113mila senza fissa dimora, oltre 225mila anziani sopra i 65 anni, e 455mila bambini di età inferiore ai 15 anni che ricevono aiuti alimentari distribuiti con i fondi Fead. Le iniziative di solidarietà partono da domani in tutta Italia.