'Ndrangheta: Rinascita; Gratteri, serve massima rapidità. Procuratore: Tribunale non si occupi di altri processi

LAMEZIA TERME, 19 GEN - Il Procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, è intervenuto oggi nel corso dell'udienza del processo Rinascita Scott rivolgendosi alla Corte per chiedere che "i giudici vengano esonerati dal trattare altre questioni penali per dedicarsi esclusivamente a questo dibattimento". Lo scopo della richiesta di Gratteri é di far scorrere il processo il più velocemente possibile.



"Il senso della mia presenza oggi in dibattimento - ha detto Gratteri - riguardava la riunione dei procedimenti e la richiesta di fare udienza tutti i giorni. Ho concordato con il Procuratore generale perché venga garantita la sicurezza all'aula bunker e ho concordato con il presidente del Tribunale di assicurare la sanificazione tutti i giorni".



Al momento sono state calendarizzate le udienze per il 21, 22, 25, 26, 28 e 29 gennaio. Il presidente del collegio, Brigida Cavasino ha fissato un fitto calendario per i giorni iniziali per poi allentare le udienze a 3/4 giorni la settimana.