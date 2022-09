Ndrangheta: Titty Zerbi, moglie Callipo, so bene che persona è

"Ndrangheta: moglie Callipo, so bene che persona è. "Incredula e amareggiata. Per cittadini Pizzo rimarrà il sindaco"

VIBO VALENTIA, 22 DIC - Titty Zerbi, moglie dell'ormai ex sindaco di Pizzo Gianluca Callipo, che ha annunciato l'intenzione di dimettersi dopo essere stato arrestato nell'inchiesta antimafia "Rinascita", ha scritto un post sul proprio profilo Fb.

"Sono incredula e amareggiata per quanto è accaduto a mio marito Gianluca Callipo. Sono assolutamente certa di sapere chi è la persona che ho sposato, chi è il padre dei miei figli. Nonostante le formali dimissioni rassegnate ieri al Prefetto, sono sicura che nei cuori di tutti noi, di tutti i cittadini di Pizzo, lui rimarrà l'unico sindaco. Confido nella giustizia e nel lavoro dei magistrati. Grazie a tutti coloro che anche solo con un semplice messaggino mi hanno dimostrato solidarietà".



Gianluca Callipo, è anche presidente regionale dell'Associazione nazionale dei Comuni Italiani. È accusato, tra le altre cose, di concorso esterno in associazione mafiosa.