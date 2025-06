New Generation Racing: Ascoli ed Amendolara alle spalle

Tempo di lettura: ~4 min

Sono stati due appuntamenti di gran rilievo ed anche di ottimi risultati quelli affrontati dai portacolori New Generation Racing, che si sono presentati al via della 64^ Coppa Paolino Teodori e del 5⁰ Slalom Città di Amendolara. Tra Ascoli con un ottimo Rotella, ma sfortunato in gara 2, ed i risultati di Amendolara con tante vittorie compresa quella di scuderia, hanno contraddistinto il weekend appena archiviato.

Alla Coppa Teodori, era la prima volta che Alfredo Rotella varcava le porte di Ascoli e già dal sabato si è ben comportato, disputando due salite positive. Domenica in gara 1, il giovane pilota di Tiriolo ha trovato un buon terzo posto di classe E1 1600T e poteva arrivare qualcosina in più, se non fosse stato per l'errore alla chicane che si è portato fino all'ultimo tornante e che gli è costato più di qualche secondo. Poi gara 2, dove un semiasse ha tradito le ambizioni di Rotella e della sua Renault 5 GT Turbo, costringendolo al ritiro. Rotella nonostante tutto, esce da Ascoli a testa alta dimostrando il suo valore. La Coppa Teodori era valida per il Campionato Italiano Supersalita, per il CIVM Nord e per il CIVM Sud.

Queste le dichiarazioni di Rotella nel post gara: "Sicuramente c'è rammarico per il ritiro in gara 2, ma anche la consapevolezza che alla nostra seconda salita, abbiamo dimostrato di saperci fare. Poi per me era la prima volta ad Ascoli e direi che mi sono comportato bene, peccato per l'errore nella prima salita di gara dove ho sbagliato l'inserimento di una marcia mettendo quinta al posto della terza e poi quell'errore me lo sono portato fino all'ultimo tornante, perdendo tantissimi secondi. Però prendo questa esperienza come un insegnamento e proverò ad esserci a Luzzi per riscattarmi."

Al 5° Slalom Città di Amendolara, la NGR si è presentata in gran numero e nella gara valida per il Trofeo Centro Sud, per la Coppa Aci Slalom Zona 4 e per il Challenge Slalom Calabria, la scuderia Catanzarese non solo ha vinto la coppa riservata alle scuderie, ma ha raccolto numerose vittorie tra cui quella assoluta di Nicola Paola Almirante. Un weekend speciale, che ha visto anche quattro portacolori della scuderia nella top ten assoluta.

Gara super di Paola Almirante Nicola, che sulla sua Wolf GB08 Thunder ha vinto lo slalom di Amendolara dopo una prestazione da applausi, dimostrando in tutta la gara un ritmo di altissimo spessore. Continua quindi il bel periodo sportivo di Almirante che ha dimostrato una netta crescita a bordo della sua Wolf, che gli da sempre più certezze e nelle sue parole del post gara, si può notare tutta la sua soddisfazione:

"Una vittoria assoluta arrivata dopo tantissimi sacrifici e per questo non posso che ringraziare chi mi ha sempre supportato. Ho avuto modo di vincere in un luogo dove mi hanno accolto con molta ospitalità e sembrava di stare a casa. Ringrazio chi mi ha sempre sostenuto come dicevo, tra cui ovviamente la scuderia che mi è sempre stata vicina in ogni evento. Questa vittoria sicuramente è soddisfacente, anche a conferma di come man mano io mi stia abituando alla Wolf."

Gara in crescendo per il Catanzarese Gianluca Rodino, che ha terminato la sua gara al quinto posto assoluto, con un terzo posto nel gruppo E2SC e un primo posto tra le 1400 sull'Elia Avrio a sua disposizione.

Altra soddisfazione in casa Leone, con Cesare che non solo ha vinto tra le E2SH con la sua Fiat X1/9 di classe 2000, ma si è piazzato settimo assoluto, con una prestazione fatta di consistenza.

Prova di forza in E1 per Saverio Barberio che ha vinto la classe 1150, il gruppo E1 e ha conquistato un grandissimo quarto posto assoluto sulla sua ruggente Fiat 127. Ennesima prestazione positiva per Barberio, che gara dopo gara raccoglie i frutti del lavoro "dietro le quinte" fatto di impegno e sacrificio.

In classe +2000, vittoria per Rosario Scerbo che continua con il suo trend positivo, che gli ha permesso tra l'altro di terminare terzo tra le E1 sulla sua Renault 5 GT Turbo.

Buona la gara anche di Antonio Canino, che sempre su Renault 5 si è portato a casa un buon secondo posto di classe +2000.

Secondo posto tra le Bicilindriche per Filippo Lacanna, che con la sua Fiat 500 700 di gruppo 2, ha disputato un weekend molto positivo e ha messo in campo il giusto approccio per adattarsi a questo tipo di macchina. Lacanna tra ricognizione e gara, ha svolto una gara in crescita e che gli servirà sicuramente come esperienza, anche alla luce di un continuo impegno sulla 500.

Terzo posto di gruppo A e vittoria in 1150 per il giovane pilota di Janò Alberto De Gregorio che ha fatto il suo e ha archiviato alla grande anche Amendolara, raccogliendo punti anche in chiave Challenge. Un fine settimana utile, che gli è servito anche per approcciarsi sempre più alla sua Fiat Seicento Sporting.

Ottavo posto di gruppo e settimo posto di classe 1600 per Domenico Marchio, che a bordo della sua Peugeot 106 ha fatto di tutto per stare nelle posizioni che gli competono, ma è stata una gara combattutissima con tutti i piloti coinvolti, raggruppati in pochissimo. Senza dubbio il pilota di Tiriolo vorrà riscattare già dalla prossima questa gara, andando a cercare quel risultato positivo che lo ha sempre contraddistinto.

Buona la prima uscita per Antonio Grandinetti con i colori NGR. Grandinetti è stato al via in una classe bella e combattuta con otto piloti al via e per lui è arrivato un settimo posto, in una gara che è stata per lo stesso come un test. Il tempo darà modo a Grandinetti e alla sua Fiat Seicento Sporting di crescere.

