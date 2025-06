New Generation Racing con il doppio impegno

Tempo di lettura: ~2 min

Programma stagionale che procede a pieno ritmo per la scuderia Catanzarese New Generation Racing, che sarà alle prese con due gare nel fine settimana imminente. La 48^ Catania - Etna e il 2⁰ slalom di Bagnara Calabra, saranno gli scenari dove la NGR schiererà i propri piloti.

Alla Catania Etna 2025 sarà l'esperto Catanzarese Franco Ferragina a rappresentare i colori della NGR e lo farà sulla sua Elia Avrio St09, provando nel suo ad attaccare in E2SC-SS 1600. Operazione riscatto quindi per Ferragina, che vorrà mettersi alle spalle la sfortunata Sortino. La gara dell'Etna, sarà valida per il CIVM Sud con partenza da Nicolosi e con l'arrivo dopo 7,5 km a Piano Bottara di Belpasso.

Altro impegno che vedrà la New Generation al via sarà il 2⁰ Slalom di Bagnara Calabra - Memorial Pasquale Cammareri, con la manifestazione in provincia di Reggio Calabria che sarà valida per il Challenge Slalom Calabria 2025 e per la Coppa ACI Zona 4 Slalom.

Dopo l'ottima gara di Morano con il secondo posto assoluto, Nicola Paola Almirante sarà presente con la sua Wolf GB08 di E2SS 1000. Lo stesso arriva con molta fiducia a Bagnara, forte del bel risultato nella gara precedente. L'obiettivo principale sarà continuare sull'ottima scia intrapresa.

Sempre tra i prototipi rilancia Eugenio Scalercio, che dopo la sfortunata gara di Fasano, vorrà riscattarsi a bordo della sua Osella PA21 di E2SC 1600. L'esperto pilota cosentino proverà a portare a casa un buon risultato.

Saranno quattro i piloti NGR in E1, con Rosario Scerbo e Antonio Canino che saranno al via in classe +2000 con le loro Renault 5 GTT.

In classe 1600T, punta a ripetersi Andrea Caroleo che arriva a Bagnara dopo una gran gara in quel di Morano con la sua Renault 5. Caroleo dopo il successo del Pollino, punta al bis anche in questo appuntamento.

All'attacco andrà anche Saverio Barberio, che vorrà confermarsi dopo l'ultima gara e riproporrà al via la sua Fiat 127 di classe 1150. Per il Catanzarese sarà un'altra gara dove cercherà di essere, ancora una volta, uno dei protagonisti assoluti.

Nel gruppo A, ci prova in classe 2000 Pasquale Pirroncello che a bordo della sua Renault Clio è chiamato ad una sfida impegnativa.

In classe 1150 punta a confermarsi Alberto De Gregorio, sempre più in crescita sulla Fiat Seicento Sporting.

Nel gruppo N tenterà l'assalto alla vetta Domenico Marchio, che sulla Peugeot 106 di classe 1600 vorrà tornare alla vittoria.

Dopo il podio sfiorato nella gara precedente, per Francesco Pio Santise si aprono le porte di Bagnara, con la gara in provincia di Reggio Calabria che potrà essere un bel trampolino di lancio per lui e per la sua Peugeot 106 di classe RS 1400.

