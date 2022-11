Nota di Wanda Ferro su nomina sottosegretario all'Interno, i dettagli

ROMA, 01 NOV. - Voglio innanzitutto ringraziare Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia per la mia nomina a sottosegretario all'Interno.

Sono onorata di poter servire la Nazione, in modo particolare dal Viminale, dove potrò dare il mio contributo al ministro Piantedosi in un settore così centrale come quello dell'ordine e della sicurezza pubblica.

E sono particolarmente felice, inoltre che questa nomina sia arrivata proprio oggi, nel giorno in cui è stata risolta brillantemente e senza problemi la questione dello sgombero del rave party a Modena.

Già dai primi giorni di attività del ministero si è potuta percepire chiaramente una svolta nella gestione della sicurezza sotto tutti gli aspetti, dall'ordine pubblico all'immigrazione. Una giornata importante, nella quale con il Ministero della Giustizia abbiamo anche messo in sicurezza l'ergastolo ostativo per i reati di mafia, con un intervento che noi chiedevamo da tempo. (Immagine archivio)