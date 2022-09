Coronavirus: terza vittima in Italia (Cremona )

CREMONA 23 FEB - “Abbiamo un altro decesso in Lombardia, a Cremona, una donna che era ricoverata in oncologia con una situazione molto compromessa e aveva anche il coronavirus.” La paziente di Cremona deceduta per coronavirus era “una signora anziana” che si trovava ricoverata al reparto di Oncologia dell’Ospedale di Crema “da diversi giorni“, ha precisato l’assessore al Welfare Gallera. “Era ricoverata da qualche giorno – ha aggiunto – le avevano fatto il tampone e sapevano già che aveva il coronavirus”.

“Abbiamo fatto più di 880 tamponi, 112 sono i casi positivi, con una media del 12%. Dei 53 ricoverati in ospedale, 17 sono in terapia intensiva”. Lo ha spiegato l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera.

“In Lombardia abbiamo registrato 112 casi di cui 3 a Bergamo,14 a Cremona 49 a Lodi, uno Monza, due casi su Milano provincia, due a Sondrio e 36 in fase di verifica”, ha aggiunto l’assessore al Welfare Gallera, sottolineando che altri 12 casi sono più recenti.

E’ “positivo” al Coronavirus anche il paziente di 78 anni di Sesto san Giovanni che è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Lo ha confermato l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera. L’uomo, ha aggiunto, “ha avuto contatti con Codogno”.

Le misure decise dalla Regione Lombardia come la chiusura delle scuole saranno valide “per 7 giorni ma possono arrivare a 14″. E’ quanto ha detto l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera. “Sono state adottate per 7 giorni ma sono prorogabili a 14 per contenere la diffusione del virus e gestire pazienti positivi. Chiediamo ai cittadini lo sforzo di gestire la loro vita e le loro relazioni nella prossima settimana, limitando le occasioni di vedersi”.

in aggiornamento