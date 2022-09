Nuovo Dpcm, Natale e zona rossa: le novità di oggi (Cambio di colori per le regioni)

ROMA, 27 NOV - Per quanto riguarda il prossimo decreto, l'entrata in vigore sarà a inizio dicembre. Nelle ipotesi al vaglio di governo ed esperti del Cts, ci sarebbe anche quella di anticipare alle 21 il coprifuoco a Natale e Capodanno.

Le preoccupazioni degli scienziati si focalizzano proprio sulla notte del 24 dicembre e su quella dell'ultimo giorno dell'anno, per i rischi di una maggiore diffusione del contagio legati alla tradizionale messa di mezzanotte alla vigilia di Natale e al veglione di fine anno.



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi, venerdì 27 novembre. L’epidemia continua a causare un alto numero di morti, secondo l’ultimo bollettino 822 a fronte di 29.003 nuovi casi. Crisanti: “Sì al vaccino obbligatorio”.

Oggi il nuovo monitoraggio ISS, possibili cambi di colore di alcune regioni. Conte: “Mi aspetto Rt nazionale a 1”. De Micheli: “Scuole aperte anche il sabato e la domenica”.



In Alto Adige le scuole riapriranno da lunedì.”. Scuole: le regioni chiedono di riaprirle non prima di gennaio. Consiglio di Stato conferma obbligo di mascherina per i bimbi in aula. Nel frattempo, una “tegola” per quanto riguarda il vaccino: quello di AstraZeneca non arriverà a breve: “Servono studi ulteriori”. Nel mondo 60 milioni di contagi e oltre 1,4 milioni di decessi covid. Negli Stati Uniti record di 2 milioni di contagi in due settimane, nuovo picco in Russia e Corea del Sud. In Germania superato il milione di casi dall’inizio della pandemia. (Fanpage)

