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Omicidio preterintenzionale a Bibbiena, arrestata la moglie: il marito morì dissanguato dopo una lite

Redazione
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Omicidio preterintenzionale a Bibbiena, arrestata la moglie: il marito morì dissanguato dopo una lite
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Un dramma familiare si è consumato a Bibbiena, in provincia di Arezzo, dove una donna di 59 anni è stata arrestata con l'accusa di omicidio preterintenzionale aggravato. La vittima è il marito, deceduto lo scorso 18 settembre dopo essere stato ferito con un coltello all'interno della loro abitazione. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Arezzo, su richiesta della Procura della Repubblica, e eseguita dai Carabinieri della Compagnia di Bibbiena e del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Arezzo.

La dinamica dell'accaduto

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il fatto è avvenuto nella tarda mattinata del 18 settembre. Durante una discussione in cucina, la donna avrebbe afferrato un coltello da cucina con lama di circa 18 centimetri e manico sagomato, e avrebbe colpito il marito alla gamba sinistra, appena sotto il ginocchio. La ferita da taglio ha provocato una profusa emorragia, causando uno shock emorragico e una sofferenza pluriorganica che ha portato al decesso dell'uomo, nonostante i soccorsi e l'intervento chirurgico presso l'Ospedale San Donato di Arezzo.

Le indagini e l'arresto

Le indagini, coordinate dalla Procura di Arezzo, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti della 59enne. La donna è stata così sottoposta a custodia cautelare in carcere. Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire l'esatta dinamica della lite e le motivazioni che hanno portato all'episodio. L'autopsia sul corpo della vittima, già eseguita, ha confermato che la morte è stata causata dalla ferita da taglio.

Un caso di omicidio preterintenzionale

L'omicidio preterintenzionale si configura quando un atto violento, non diretto a uccidere, provoca la morte della persona offesa. In questo caso, la donna avrebbe voluto ferire il marito, ma non ucciderlo. Le aggravanti contestate potrebbero riguardare i mezzi usati o la relazione familiare. La comunità di Bibbiena è scossa dall'accaduto, mentre le autorità proseguono nelle indagini per fare piena luce sulla vicenda.


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