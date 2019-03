One Belt one Road - La Nuova Via della Seta "Candidatura di Gioia Tauro"

Illustri Presidenti, in questi giorni si sta firmando il memorandum of understanding tra l’Italia e la Cina che traccia le linee guida del progetto per corposi investimenti e che coinvolge anche i porti italiani di Trieste e Genova, già proposti dal Presidente Gentiloni nel summit del 2017.

Al Presidente Conte e al Presidente Xi Jinping è doveroso chiedere di riconsiderare e rivalutare la valenza strategica del porto di Gioia Tauro che è al centro del Mediterraneo e che è dotato di una capacità di carico che già oggi non ha eguali nel sistema della portualità italiana.

Gioia Tauro occupa da anni una posizione cruciale nel traffico containerizzato da e per l’Estremo Oriente e, in quanto tale, un suo potenziamento potrà essere fonte di ulteriori vantaggi sia per i due paesi sia per tutti i nodi portuali collocati sulle rotte di navigazione dall’Estremo Oriente verso l’Europa.

Se è vero che nel corso del primo degli incontri istituzionali avvenuto al Quirinale con il Presidente Mattarella, è stato ribadito che “La Via della Seta è un percorso a doppio senso e lungo di essa devono transitare non solo commercio, ma talenti, idee e conoscenze", allora collocare Gioia Tauro nel progetto One Belt One Road rappresenterebbe anche la migliore strategia per contribuire ad accelerare la modernizzazione socio-economica dell’intero Mezzogiorno d’Italia.

È, altresì, utile dire che la rivisitazione di strutturate relazioni economiche con la Cina darebbe più slancio anche alla Zona Economica Speciale della Calabria, il cui baricentro è collocato nell’area portuale di Gioia Tauro.

Con la certezza che i contenuti di questo appello saranno fatti propri da tutte le autorità ed organizzazioni che operano a sostegno dello sviluppo della regione e del paese.

Cordialità,

Francesco Aiello

- Prof. di Politica Economica, Università della Calabria (CS)

- Componente del Comitato di Indirizzo della Zona Economica Speciale della Calabria su nomina del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti

- Fondatore di OpenCalabria.com

Michele Mercuri, Unical e OpenCalabria

Vittorio Daniele, Università degli Studi di Catanzaro e OpenCalabria

Francesco Foglia, Dottorando di Ricerca Università di Reggio Calabria e OpenCalabria

Graziella Bonanno, Università Vanvitelli della Campania e OpenCalabria

Vito Francesco Tassone, Imprenditore

Albino Carli, Imprenditore

Pippo Callipo, Gruppo Callipo

Stefania Schipani, Ricercatrice Istat

Domenico Marino, Università degli Studi di Reggio Calabria

Giuseppe Naim, Avvocato

Domenico Macrì, Operatore Portuale e Movimento Sud che Sogna

Carlo Ammirato, Dipendente pubblico in pensione

Paco Mastroianni, Esperto fondi UE

Salvatore Cersosimo, Pubblicista

Vittorio Caminiti, Operatore turistico

Lucia Abiuso, Docente

Maria Concetta Falcone, Avvocato

Emilio Mastroianni, Istituto di Cultura Politica "G. Petronio"

Osvaldo Piacentino, Dottore commercialista

Giovanni Dodero, Dipendente Università della Calabria

Franco Mollo, Giornalista

Michetta Sirianni, Insegnante

Luigi Scarnati, Sindacalista

Francesco Emanuele Capogreco, Operatore Fiscale e Movimento Sud che Sogna

Rita La Rosa, Assistente Sociale e Movimento Sud che Sogna

Nicola Arcella, Impiegato e Movimento Sud che Sogna

Nicodemo Oliverio, già parlamentare PD

Antonio Crinò, Ingegnere

Michele Guaragna, Dipendente Pubblico

Alfonso Laurenzano, Dipendente Pubblico

Marco Curcio, Tecnico di Laboratorio

Marco Berardi, Imprenditore agricolo

Luca Covelli, Ingegnere

Agostino Pantano, Giornalista

Loredana Panetta, Libero professionista

Giovanna Senatore, Insegnante

Alessandra Crispini, Università della Calabria

Alessia Via, Insegnante

Antonio Chiappetta, Impiegato

Franco Laratta, già parlamentare PD

Fernando Puzzo, Università della Calabria

Francesco Romano Baldino, Geometra in pensione

Diego Mazzitelli, Dottorando di Ricerca Università della Calabria

Franco Crino', già parlamentare NPSI

Francesco Trivieri, Università della Calabria

Michele Conia, Avvocato, Sindaco di Cinquefrondi e Movimento Sud che Sogna

Franco Falbo, Dipendente pubblico e Movimento Sud che Sogna

Antonio Toscano, Dirigente Azienda

Roberta Saladino, Dottore di Ricerca

Gessica DAgostino, Studentessa Universitaria e Movimento Sud che Sogna

Domenico Polimeni, Pensionato e Movimento Sud che Sogna

Patrizia Bonacci, Quadro Direttivo in banca

Giuseppe Panarello, Imprenditore

Teresa Pullano, Insegnante in pensione

Fulvio Scarpelli, Dirigente Università della Calabria

Elena Cristiano, Università della Calabria

Gregorio Voci, Ingegnere e Movimento Sud che Sogna

Franca Gentile, Insegnante

Riccardo Barberi, Università della Calabria

Giuliana Ricioppo, Avvocato

Elisabetta della Corte, Università della Calabria

Adriano Mollo, Giornalista

Francesco Arnone, Dirigente MISE

Menella Potenza, Dipendente pubblico in pensione

Giancarlo Timpano, Impiegato e Movimento Sud che Sogna

Sabrina Ventini, Contabile e Movimento Sud che Sogna

