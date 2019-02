Operazione interforze nel quartiere “Aranceto” di Catanzaro

CATANZARO 12 FEBBRAIO - Nell’operazione interforze effettuata nella mattina di oggi sono stati perlustrati da cima a fondo 3 stabili di via Teano, nel quartiere Aranceto, a sud del capoluogo. Trentanove gli alloggi complessivamente verificati, oltre alle aree verdi limitrofe ed ai vani tecnici delle centrali utenze e degli ascensori. L’attività, che rientra nei piani straordinari di controllo del territorio “ Focus ‘ndrangheta” finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati contro la persona e il patrimonio, periodicamente programmati dal Questore di Catanzaro, D.ssa Amalia Di Ruocco, è stata condotta da una task-force composta dal personale della Squadra Volante, del Commissariato di Catanzaro Lido, della Squadra Mobile, del Reparto Prevenzione Crimine Calabria, della Polizia Stradale, delle Unità Cinofili antidroga e antisabotaggio della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, e dal Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica.

Con l’ausilio di due squadre dell’Enel e dell’Italgas sono stati accertati allacci abusivi in diverse abitazioni a conferma degli anomali consumi rilevati in quella zona dagli enti fornitori. Individuati i responsabili dei reati, sette persone, quattro uomini e tre donne di età compresa tra i 59 ed i 19 anni, sono stati tratti in arresto dalla Polizia di Stato per furto aggravato in flagranza di reato di energia elettrica e in un caso anche di gas, e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria sono stati posti agli arresti domiciliari, presso le rispettive abitazioni, in attesa dell’udienza di convalida. Una denuncia a piede libero e due arresti per furto di energia elettrica sono stati effettuati dai Carabinieri.

Con l’ausilio delle unità cinofile sono state rinvenute sostanze stupefacenti per complessivi 690 gr. di marijuana e 18,37 gr. di hashish, in parte confezionate in dosi pronte per lo spaccio, e in parte sfuse, che erano state ben occultate in diverse parti di due palazzine, alcune nella parte superiore delle cabine degli ascensori ed altre nei vani tecnici di servizio degli stessi. L’involucro più corposo, che conteneva 480 gr. di marijuana, è stato trovato sul lastrico solare di uno degli edifici, accessibile attraverso una piccola finestra delle scale condominiali.

Sono stati, inoltre, rinvenuti due bilancini di precisione, un coltello intriso di stupefacente ed una pistola giocattolo fedele riproduzione di una “glock”. Tutto lo stupefacente, per un valore complessivo di mercato di circa 3.550,00 euro, ed il materiale rinvenuto dagli Agenti è stato posto sotto sequestro a carico di ignoti. Le forze di polizia sono presenti e attive sul territorio e nella città per prevenire e contrastare i reati, perseverando nel loro impegno quotidiano per garantire la sicurezza dei cittadini, grandi e piccoli.

Nell’operazione di oggi si è prestata particolare attenzione anche alla presenza di bambini e ragazzi che a quell’ora avrebbero dovuto essere nelle aule scolastiche. Per tal motivo, a seguito di approfondimenti con gli enti preposti, si provvederà, se del caso a segnalare alle competenti autorità l’inosservanza dell’obbligo di istruzione.