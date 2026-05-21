Playoff Serie B, Aquilani dopo Palermo Catanzaro: “Il sogno continua, ora il Monza” Video

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Il tecnico giallorosso esalta il carattere della squadra dopo la qualificazione alla finale playoff: “Abbiamo sofferto, ma nelle due partite abbiamo meritato”

Il Catanzaro vola in finale playoff di Serie B e Alberto Aquilani non nasconde l’orgoglio per una qualificazione arrivata al termine di una battaglia vera. Al Renzo Barbera il Palermo ha vinto 2-0, ma il 3-0 maturato all’andata al Ceravolo ha permesso ai giallorossi di conquistare il pass per l’ultimo atto contro il Monza.

Aquilani orgoglioso del Catanzaro dopo la battaglia del Barbera

Nel post gara di Palermo Catanzaro, Aquilani ha sottolineato soprattutto la capacità della sua squadra di resistere nei momenti più difficili. Il tecnico ha parlato di una partita di sofferenza, ma anche di grande maturità, evidenziando come il Catanzaro sia riuscito a tirare fuori quella parte meno estetica ma fondamentale del calcio: difendersi, lottare, restare dentro la gara e capire quando servono concretezza e sacrificio.

Il gol subito dopo pochi minuti avrebbe potuto cambiare completamente l’inerzia della sfida. Il Palermo, spinto da un Barbera caldissimo, ha provato a riaprire il discorso qualificazione con intensità e aggressività. Il Catanzaro, però, ha saputo non perdere lucidità, rimanendo compatto e accettando anche una gara diversa rispetto al solito.

“Abbiamo fatto un’impresa contro una squadra fortissima”

Aquilani ha definito il passaggio del turno una vera impresa, soprattutto per il valore dell’avversario. Il Palermo, secondo l’allenatore giallorosso, resta una delle squadre più forti della categoria per qualità tecnica, fisicità e profondità della rosa.

Il tecnico ha spiegato che il Catanzaro sapeva bene quanto sarebbe stato difficile uscire indenne dal Barbera, soprattutto dopo il vantaggio immediato dei rosanero. Tuttavia, guardando il doppio confronto, Aquilani ritiene che la qualificazione sia meritata: grande prestazione all’andata, sofferenza e carattere al ritorno.

Il sogno continua, ma Aquilani guarda già al Monza

La festa è grande, ma Aquilani ha invitato tutti a mantenere equilibrio. Il Catanzaro in finale playoff rappresenta un risultato straordinario, ma il percorso non è ancora concluso. Davanti ci sarà il Monza, altra formazione costruita per puntare alla promozione in Serie A. La finale si giocherà in doppia sfida, con andata al Ceravolo e ritorno in casa del Monza.

Per Aquilani, il Catanzaro è arrivato quasi in cima alla montagna, ma manca ancora l’ultimo tratto. L’allenatore ha ribadito che la sua squadra non dovrà snaturarsi: serviranno leggerezza, qualità tecnica, coraggio e la voglia di giocare a calcio con le proprie armi.

Il peso del popolo giallorosso

Uno dei passaggi più sentiti della conferenza riguarda il rapporto con la città. Aquilani ha parlato di un popolo intero alle spalle della squadra, una responsabilità che lui e i giocatori sentono ogni giorno.

Anche senza la presenza massiccia dei tifosi giallorossi al Barbera, il tecnico ha spiegato che il sostegno della piazza si percepisce comunque. Il Catanzaro sa di rappresentare una città che vive profondamente il calcio e che sogna qualcosa di storico.

Un Catanzaro di carattere oltre il bel gioco

Per mesi il Catanzaro è stato raccontato come una squadra elegante, tecnica e capace di proporre un calcio piacevole. A Palermo, però, è emerso anche un altro volto: quello di un gruppo capace di soffrire, abbassarsi, lottare e difendere il risultato con determinazione.

Aquilani ha ammesso che la sua idea iniziale era quella di andare al Barbera per segnare, non soltanto per difendere il vantaggio dell’andata. Le occasioni non sono mancate, ma la gara ha preso una piega diversa. A quel punto il Catanzaro ha dovuto vincere con pazienza, sacrificio e spirito di squadra.

Favasuli con il naso rotto, Di Francesco positivo

Tra gli episodi del match, Aquilani ha chiarito anche la situazione legata ai cambi. L’unico problema fisico significativo ha riguardato Favasuli, uscito con il naso rotto. Il tecnico ha poi elogiato l’ingresso di Di Francesco, definendolo un giocatore forte e utile a gara in corso, pur precisando che in una serata del genere sarebbe riduttivo soffermarsi sui singoli.

Il merito, per Aquilani, è dell’intero gruppo: una squadra giovane, coraggiosa, capace di reggere l’urto emotivo di uno stadio complicato e di una partita pesantissima.

L’emozione con Iemmello e il valore dei leader

Molto intenso anche il momento raccontato da Aquilani con Pietro Iemmello a fine partita. Il capitano giallorosso, visibilmente emozionato, rappresenta uno dei simboli di questo percorso. Il tecnico ha preferito non entrare troppo nei dettagli, spiegando però che il cammino vissuto dalla squadra ha un valore emotivo enorme.

Aquilani ha poi speso parole importanti per Brighenti, sottolineando quanto la sua esperienza sia fondamentale per aiutare i più giovani a crescere e affrontare partite di questa portata.

Catanzaro Monza, la finale per scrivere la storia

Adesso l’attenzione si sposta sulla finale playoff Serie B Catanzaro Monza. Il Catanzaro ci arriva con entusiasmo, consapevolezza e la forza di chi ha già superato ostacoli importanti. Il Monza rappresenta un avversario di altissimo livello, ma Aquilani vuole che la sua squadra continui a credere nella propria identità.

Il messaggio è chiaro: il Catanzaro non ha nulla da perdere, ma ha un sogno enorme da provare a completare. Dopo la notte del Barbera, la città può continuare a sperare.

Video integrale - PRESS AREA | AQUILANI NEL DOPO GARA DELLA SEMIFINALE PLAY-OFF PALERMO-CATANZARO