Droga: sorpreso con marijuana e bilancino, arrestato 19enne di Catanzaro

CATANZARO 26 GIU - La Polizia di Stato, nell’ambito di mirati servizi di prevenzione e contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, ieri sera, ha tratto in arresto Ciambrone Daniel, catanzarese di 19 anni, trovato in possesso di marijuana.

Agenti della Sezione Volanti avevano notato, a nord della zona di Pontegrande, la presenza del giovane, peraltro già noto per i suoi trascorsi, che era in compagnia di altre due persone, tutte aggirantesi con atteggiamento sospetto; poco dopo, il gruppetto si separava, con il Ciambrone che si allontanava in tutta fretta dietro le abitazioni lì prossime e gli altri due che si dirigevano verso il quartiere Siano.

Senza far percepire la loro presenza, i poliziotti osservavano il Ciambrone introdursi in un casolare privo di porta d’ingresso e di recinzione, e, a questo punto, decidevano di intervenire, cogliendo il giovane di sorpresa con in mano una busta di plastica, appena prelevata da un nascondiglio, al cui interno rinvenivano un involucro di cellophane trasparente, contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana, e un bilancino di precisione intriso della stessa sostanza.

Le analisi, mediante narcotest a cura del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, certificavano che la sostanza era marijuana per un peso di 193,97 grammi, che veniva sequestrata unitamente al bilancino di precisione.

L’arrestato, che annovera numerosi pregiudizi di polizia e penali e che a luglio 2019 era stato arrestato dalla Squadra Mobile per detenzione e spaccio di droga, su disposizione del P.M. di turno è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.