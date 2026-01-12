Polizia di Stato, sottosegretario Wanda Ferro: 165 nuove unità in Calabria

Tempo di lettura: ~2 min

«Sono 165 le nuove unità di personale della Polizia di Stato destinate alla Calabria, nell’ambito del piano di assegnazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza». A renderlo noto è il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, che entra nel dettaglio delle destinazioni.

«Alla Questura di Catanzaro – spiega Ferro – sono assegnate 12 nuove unità, di cui 8 ispettori e 4 agenti. A queste si aggiungono, sempre per la provincia di Catanzaro, 10 unità al SISCO (6 ispettori e 4 agenti), 2 unità alla Polizia di Frontiera (1 ispettore e 1 agente) e 2 unità agli uffici tecnici (1 ispettore e 1 agente), per un totale provinciale di 26 nuove assegnazioni».

Per la provincia di Cosenza sono previste complessivamente 29 unità: 2 ispettori alla Questura, 8 unità al Commissariato di Castrovillari (2 ispettori e 6 agenti), 8 agenti al Commissariato di Paola, 6 agenti alla Polizia Stradale, 4 unità alla Polizia Ferroviaria (1 ispettore e 3 agenti) e 1 agente alla Polizia Postale.

Alla provincia di Crotone sono destinate 10 unità, con 8 ispettori assegnati alla Questura e 2 unità alla Polizia Stradale (1 ispettore e 1 agente).

Il contingente più consistente riguarda la provincia di Reggio Calabria, che potrà contare su 81 nuove unità: 32 alla Questura (20 ispettori e 12 agenti), 15 alla Squadra Mobile (5 ispettori e 10 agenti), 5 agenti al Commissariato di Condofuri, 14 unità al SISCO (9 ispettori e 5 agenti), 7 agenti alla Polizia Stradale, 1 ispettore alla Polizia Ferroviaria, 2 unità alla Polizia Postale (1 ispettore e 1 agente), 2 agenti al Reparto Volo, 1 ispettore agli uffici tecnici e 2 ispettori al Nucleo operativo di protezione.

Infine, alla provincia di Vibo Valentia sono assegnate 19 unità: 8 ispettori alla Questura, 5 unità alla Squadra Mobile (1 ispettore e 4 agenti), 4 unità alla Polizia Stradale (2 ispettori e 2 agenti), 1 ispettore alla Polizia Postale e 1 ispettore all’Istruzione.

«Questo nuovo e significativo rafforzamento degli organici – conclude il sottosegretario Ferro – su sui ci sono stati la costante attenzione dei parlamentari calabresi di Fratelli d’Italia e un proficuo confronto con i sindacati di Polizia, è il segno concreto del forte impegno del Capo della Polizia Vittorio Pisani e del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per la sicurezza in la Calabria. Un investimento mirato che punta a potenziare il controllo del territorio, sostenere il lavoro quotidiano delle donne e degli uomini in divisa e garantire maggiori livelli di sicurezza ai cittadini, soprattutto nelle aree più esposte a fenomeni criminali».